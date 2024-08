Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 1,98 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 1,98 USD. Im Tief verlor die Ballard Power-Aktie bis auf 1,95 USD. Bei 2,03 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.392 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 119,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,78 USD am 14.08.2024. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 11,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Ballard Power ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,14 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 21,90 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 20,56 Mio. CAD umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,681 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

