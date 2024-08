Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Ballard Power-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1,84 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 1,84 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 1,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,86 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.760 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 135,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.08.2024 bei 1,78 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 3,53 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Am 12.08.2024 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 CAD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,90 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 20,56 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2024 einen Verlust in Höhe von -0,681 CAD je Aktie ausweisen dürften.

