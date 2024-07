Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Minus

Ballard Power im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 2,27 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:49 Uhr um 1,3 Prozent auf 2,27 USD ab. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,27 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,30 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 15.994 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,11 USD ein 52-Wochen-Hoch. 124,89 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.07.2024 (2,15 USD). Mit Abgaben von 5,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Am 07.05.2024 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 CAD gegenüber -0,15 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 19,49 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,05 Mio. CAD umgesetzt.

Die Ballard Power-Bilanz für Q2 2024 wird am 12.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2024 -0,720 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

Erste Schätzungen: Ballard Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren verloren