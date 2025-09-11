Banken fragen 0,153 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 7,441 Milliarden Euro nach 7,288 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 47 (Vorwoche: 41) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,153 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 10. September valutiert und ist am 17. September fällig.

September 09, 2025 05:34 ET (09:34 GMT)