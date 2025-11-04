Banken fragen 2,962 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 10,554 Milliarden Euro nach 13,516 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 49 (Vorwoche: 61) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 2,962 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 5. November valutiert und ist am 12. November fällig.

November 04, 2025 05:36 ET (10:36 GMT)