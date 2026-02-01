DAX24.852 +0,2%Est506.024 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.213 -0,8%Euro1,1792 ±0,0%Öl66,35 +0,1%Gold4.915 +5,5%
Banken fragen 3,285 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

03.02.26 11:36 Uhr

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken aus dem Euroraum nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 9,220 Milliarden Euro nach 12,505 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 48 (Vorwoche: 57) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 3,285 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität als in der Vorwoche. Das neue Geschäft wird am 4. Februar valutiert und ist am 11. Februar fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 05:36 ET (10:36 GMT)