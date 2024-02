Barclays Capital mit Investmenttipp: Overweight-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Aktie bewertet

Barclays Capital hat eine eingehende Prüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Verkauf eines Aktienpaketes an dem Logistikkonzern und Frachtdienstleister durch die KfW sei positiv zu werten, da er die Liquidität der Papiere erhöhe, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:41 Uhr 4,0 Prozent auf 42,61 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 15,00 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.701.362 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 büßte die Aktie um 5,0 Prozent ein. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren.

