Barrick Gold Aktie News: S&P/TSX Aktie Barrick Gold am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Barrick Gold

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barrick Gold. Die Barrick Gold-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 17,52 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Barrick Gold-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 17,52 USD ab. Der Kurs der Barrick Gold-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,45 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,60 USD. Bisher wurden via New York 685.727 Barrick Gold-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 20,75 USD markierte der Titel am 05.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,44 Prozent könnte die Barrick Gold-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 13,83 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,06 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Barrick Gold am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 0,33 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.946,55 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.469,70 CAD in den Büchern gestanden.

Barrick Gold wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Barrick Gold ein EPS in Höhe von 1,11 CAD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Barrick Gold-Aktie

Investition in das gelbe Edelmetall: Goldbarren, Goldmünzen, ETFs oder Goldminen-Aktien - was lohnt sich mehr?

Hot Stocks heute: DAX Erholung möglich - Discount Call (PE9JYF) - EVOTEC

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Volkswagen und Barrick Gold