Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Analysten erhöhen Kursziele für Infineon. Debatte um staatliche Verträge mit Palantir. Stellantis-Aktie bricht nach schwachen Zahlen ein. Siemens und Stadler erhalten Großauftrag. Toyota mit Rekordquartal. Bechtle mit starkem Schlussquartal. Nordex sichert sich Großaufträge. VINCI übertrifft Erwartungen. Bayer-Medikament senkt Schlaganfall-Risiko. Deutsche Bank und DHL: Neue Zusammenarbeit.
