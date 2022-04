BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel BASF 52,54 EUR

Das Papier von BASF konnte um 13:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 52,48 EUR. Bei 52,82 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.526.154 BASF-Aktien.

Bei 72,88 EUR markierte der Titel am 08.04.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 38,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 47,23 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,38 EUR aus.

BASF gewährte am 25.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,10 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,57 Prozent zurück. Hier wurden 15,91 Milliarden EUR gegenüber 19,78 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2021 dürfte BASF am 25.02.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.02.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von BASF.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 6,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

