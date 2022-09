BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 41,35 EUR

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 41,31 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,26 EUR nach. Mit einem Wert von 41,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 149.711 BASF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,15 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 39,33 EUR. Mit Abgaben von 5,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,57 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 27.07.2022. In Sachen EPS wurden 2,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,03 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 22.974,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19.753,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2022 6,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

