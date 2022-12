BASF Aktie News: BASF am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 48,50 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 48,19 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 48,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 739.858 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 69,15 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 30,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,14 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,34 EUR.

BASF veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,77 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.946,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.669,00 EUR in den Büchern standen.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 24.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,74 EUR je BASF-Aktie belaufen.

