BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die BASF-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 47,70 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 47,68 EUR. Mit einem Wert von 47,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 118.511 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,15 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Abschläge von 25,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 60,34 EUR.

BASF veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.946,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 23.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2022 6,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

