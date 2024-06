BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Montagnachmittag ins Minus

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 48,10 EUR ab.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 48,10 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 48,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,84 EUR. Bisher wurden heute 657.354 BASF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 12,44 Prozent niedriger. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 16,31 Prozent sinken.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,33 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,00 EUR.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 1,75 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,55 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19,99 Mrd. EUR eingefahren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BASF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,65 EUR im Jahr 2024 aus.

