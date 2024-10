BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 47,40 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 47,40 EUR zu. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 47,21 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 329.792 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 15,90 Prozent zulegen. Bei 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,91 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,00 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 22.10.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,46 EUR je Aktie.

