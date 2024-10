BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 47,27 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 47,27 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 47,30 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,17 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,21 EUR. Zuletzt wechselten 87.699 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 13,95 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Mit Abgaben von 15,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,91 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,31 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

