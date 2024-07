BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 45,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 45,20 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,08 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.602 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 17,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,20 EUR.

BASF gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,75 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,56 EUR je BASF-Aktie belaufen.

