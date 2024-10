BASF Aktie News: BASF am Vormittag fester

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 47,67 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 47,67 EUR. Bei 47,73 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.976 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 15,23 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,91 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,00 EUR.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,31 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

