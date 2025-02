BASF Aktie News: BASF am Vormittag tiefer

Kurs der BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 44,78 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 44,78 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 44,67 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 118.226 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 22,68 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,84 EUR an.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 EUR, nach -1,78 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 20.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,42 EUR je Aktie.

