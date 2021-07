BASF-Aktie aktuell: BASF auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel BASF 67,55 EUR

Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 67,56 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.665 Punkten liegt. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,66 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 629.153 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.04.2021 erreicht. Am 29.10.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,92 EUR.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 77,93 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,21 EUR je BASF-Aktie.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

