BASF Aktie News: BASF reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 44,85 EUR zu.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 44,85 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,27 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,30 EUR. Bisher wurden heute 858.104 BASF-Aktien gehandelt.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 11,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,40 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,30 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 16,11 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

