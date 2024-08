BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 40,53 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 40,53 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 40,51 EUR. Bei 41,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 674.588 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 0,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 EUR je BASF-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,40 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.10.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Analysten sehen für BASF-Aktie Luft nach oben

STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start in der Verlustzone