BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 40,69 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 40,69 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 40,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.186.414 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 1,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,34 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.07.2024. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start in der Verlustzone

Hot Stocks heute: Aktien im Fokus: PayPal, MSF, BASF, thyssenkrupp und Klöckner