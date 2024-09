BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag verlustreich

BASF im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 44,34 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 44,34 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 328.755 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 23,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (40,18 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,30 EUR je BASF-Aktie an.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,31 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 22.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von BASF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

