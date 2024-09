BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit roter Tendenz

BASF im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 44,40 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 44,40 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 44,39 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.750 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,73 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 9,51 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,40 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 26.07.2024. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 22.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,51 EUR fest.

