BASF Aktie News: BASF gibt am Mittag ab

Um 12:22 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 41,38 EUR ab. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,36 EUR nach. Bei 42,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 360.207 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,15 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 40,17 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 9,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,14 EUR für die BASF-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 27.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent auf 22.974,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.753,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 6,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Plus: EU-Kommission sichert BASF Millionen-Unterstützung zu

BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

BASF-Aktie auf Talfahrt: BASF entwickelt mit südkoreanischem Partner Systeme zur CO2-Abscheidung

