BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Vormittag ins Minus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 41,84 EUR nach.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 41,84 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 41,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,13 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 94.254 Aktien.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Gewinne von 31,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 3,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,84 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 30.10.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 15,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

