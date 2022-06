BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel BASF 52,01 EUR

Die BASF-Aktie musste um 07.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 52,03 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 51,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,33 EUR. Bisher wurden heute 85.826 BASF-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2021 bei 69,52 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 25,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,92 EUR für die BASF-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 29.04.2022. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.083,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.400,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BASF am 27.07.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 28.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,73 EUR je BASF-Aktie belaufen.

