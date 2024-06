BASF Aktie News: BASF am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 46,76 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 46,76 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,50 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,10 EUR. Zuletzt wechselten 328.484 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Gewinne von 17,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 13,92 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,33 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,00 EUR.

Am 25.04.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,75 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 17,55 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. BASF dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,61 EUR im Jahr 2024 aus.

