BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel BASF 40,93 EUR

2,21% Charts

News

Analysen

Um 07.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 40,89 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,19 EUR an. Bei 40,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.055.881 Stück.

Am 14.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 41,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 39,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 3,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,36 EUR aus.

BASF ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.083,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.400,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 27.07.2022 gerechnet. BASF dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Wie Experten die BASF-Aktie im Juni einstuften

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

BASF und MAN wollen gemeinsam riesige Wärmepumpe in Ludwigshafen bauen - BASF-Aktie verbilligt sich

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE