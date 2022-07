BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 42,70 EUR

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 42,36 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 43,25 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,13 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.112.072 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2021 bei 69,52 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 39,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 69,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 29.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,00 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.083,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.400,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 28.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 6,03 EUR je Aktie aus.

