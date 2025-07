BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Verlusten

Kurs der BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 41,28 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 41,28 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,21 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.261 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 33,38 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (37,40 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,40 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,88 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,40 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte BASF die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

