BASF Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 41,16 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 41,16 EUR ab. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,89 EUR nach. Bei 41,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 331.540 BASF-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 33,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,40 EUR.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,31 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 22.10.2025 präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

