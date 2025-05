BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 43,39 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 43,39 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 43,68 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 723.500 BASF-Aktien.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,90 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,31 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,56 EUR an.

Am 02.05.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17,40 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BASF.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,16 EUR fest.

