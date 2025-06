BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 42,05 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 42,05 EUR zu. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 42,17 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 41,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 765.502 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,06 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,31 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33 EUR an.

BASF ließ sich am 02.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,86 Prozent auf 17,40 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BASF.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,12 EUR je Aktie aus.

