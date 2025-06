BASF Aktie News: BASF gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 41,92 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,05 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 41,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.564 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,35 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 10,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,31 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,33 EUR je BASF-Aktie an.

BASF gewährte am 02.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17,40 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BASF am 30.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 3,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

