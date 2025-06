Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert zum Start

DAX-Entwicklung

Der DAX im Performance-Check.

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,47 Prozent auf 24.189,51 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,134 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,215 Prozent leichter bei 24.252,26 Punkten, nach 24.304,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24.187,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.289,51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.05.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.499,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, lag der DAX bei 23.008,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, einen Stand von 18.557,27 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 20,80 Prozent nach oben. Bei 24.479,42 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 18.489,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,79 Prozent auf 50,72 EUR), Bayer (+ 0,66 Prozent auf 26,61 EUR), Vonovia SE (+ 0,45 Prozent auf 29,34 EUR), adidas (+ 0,33 Prozent auf 212,10 EUR) und Henkel vz (+ 0,26 Prozent auf 70,08 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-2,15 Prozent auf 1.749,50 EUR), Siemens Energy (-1,47 Prozent auf 87,38 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 268,45 EUR), MTU Aero Engines (-0,98 Prozent auf 352,00 EUR) und Deutsche Börse (-0,63 Prozent auf 283,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 260.872 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 317,719 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

