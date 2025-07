Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 26,25 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 26,25 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,39 EUR zu. Bei 26,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 898.868 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 23.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,39 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,69 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,71 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16,37 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,15 Prozent verringert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

