Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Montagshandels

Der Euro STOXX 50 notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent leichter bei 5.415,96 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,477 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,096 Prozent leichter bei 5.424,96 Punkten, nach 5.430,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 5.427,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.415,96 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.05.2025, einen Stand von 5.309,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, wies der Euro STOXX 50 5.468,41 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.051,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 10,13 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5.568,19 Punkten. 4.540,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 0,66 Prozent auf 26,61 EUR), Eni (+ 0,53 Prozent auf 13,40 EUR), UniCredit (+ 0,52 Prozent auf 58,52 EUR), adidas (+ 0,33 Prozent auf 212,10 EUR) und Enel (+ 0,19 Prozent auf 8,03 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-1,43 Prozent auf 268,45 EUR), Stellantis (-0,71 Prozent auf 8,61 EUR), Deutsche Börse (-0,63 Prozent auf 283,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,46 Prozent auf 91,22 EUR) und Siemens (-0,30 Prozent auf 218,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 107.260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 317,719 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Eni-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

