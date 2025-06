Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer

Index im Blick

Heutiger Marktbericht zum LUS-DAX.

Werte in diesem Artikel

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,42 Prozent leichter bei 24.218,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24.161,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.320,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.05.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 23.528,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.187,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der LUS-DAX auf 18.539,00 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21,31 Prozent nach oben. Bei 24.472,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18.821,00 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,79 Prozent auf 50,72 EUR), Bayer (+ 0,66 Prozent auf 26,61 EUR), Vonovia SE (+ 0,45 Prozent auf 29,34 EUR), adidas (+ 0,33 Prozent auf 212,10 EUR) und Henkel vz (+ 0,26 Prozent auf 70,08 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-2,15 Prozent auf 1.749,50 EUR), Siemens Energy (-1,47 Prozent auf 87,38 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 268,45 EUR), MTU Aero Engines (-0,98 Prozent auf 352,00 EUR) und Deutsche Börse (-0,63 Prozent auf 283,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 260.872 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 317,719 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net