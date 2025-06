DAX aktuell

Der DAX entfernt sich am Pfingstmontag wieder etwas von seinem Rekordniveau und verbucht Abschläge. Zuletzt hatte ihn die EZB auf ein neues Allzeithoch getrieben.

Der DAX muss am Pfingstmontag nachgeben und kommt damit wieder etwas von seinem Rekordniveau zurück. Zum Start in den Feiertagshandel gab der deutsche Leitindex zunächst leicht um 0,21 Prozent nach auf 24.252,26 Punkte, anschließend baut er diesen Abschlag aber etwas aus.

Am vergangenen Donnerstag hatte er nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Wer­bung Wer­bung

Die Wall Street hatte am Freitag zwar positiv auf den US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Das Tageshoch wurde jedoch bereits im frühen Handel erreicht, also noch während der europäischen Handelszeit. In Asien überwogen am Morgen die Gewinner.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires