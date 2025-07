BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag fester

BASF im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 44,08 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 44,08 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,29 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,67 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.060.857 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 37,40 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 EUR je BASF-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 02.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,40 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 29.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

