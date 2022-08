BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel BASF 44,74 EUR

Die BASF-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 44,66 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 44,56 EUR ein. Mit einem Wert von 44,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.282 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,52 EUR erreichte der Titel am 14.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 35,76 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 39,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 13,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 62,98 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte BASF am 27.07.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,37 EUR, nach 2,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.974,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.753,00 EUR in den Büchern standen.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 25.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von BASF.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,42 EUR fest.

BASF-Aktie fester: BASF-Beteiligung Wintershall DEA geht mit NWO Kooperation bei Wasserstoff-Produktion ein

BASF-Aktie höher: BASF sichert sich Grünstrom-Kapazitäten in den USA

