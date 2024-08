BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 41,55 EUR an der Tafel.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 41,55 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 41,60 EUR zu. Die BASF-Aktie sank bis auf 41,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,59 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.050 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 EUR je BASF-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,40 EUR aus.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16,11 Mrd. EUR, gegenüber 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,90 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 22.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,51 EUR je Aktie.

