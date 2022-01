BASF Aktie News: BASF nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel BASF 66,03 EUR

Mit einem Wert von 66,09 EUR bewegte sich die BASF-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.935 Punkten liegt. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 66,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 65,92 EUR. Bei 66,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 553.638 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,88 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.11.2021 bei 57,06 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,64 EUR je BASF-Aktie an. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je BASF-Aktie.

Die BASF SE ist ein weltweit führendes Chemieunternehmen. Der Konzern verfügt über eines der umfangreichsten Produktportfolios im Bereich der Industriechemikalien und bedient mit seinen Produkten weltweit die Automobil-, Elektro-, Chemie- und Bauindustrie sowie die Argrar- und Pharmabranche und die Öl- und Gasförderindustrie. Die BASF entwickelt und produziert Haupt- und Vorprodukte wie hochveredelte Chemikalien, technische Kunststoffe und Veredelungsprodukte sowie Pflanzenschutzmittel, Öle und Gase. Die Präparate finden Verwendung bei der Herstellung von Farben und Lacken, Papierprodukten, Hygieneartikeln, Kraft-, Kunst- und Schmierstoffen, Pestiziden, bei der Wasseraufbereitung und einer Vielzahl anderer Anwendungsgebiete. BASF verfügt über Gesellschaften in 80 Ländern, über sechs Verbund- und rund 380 Produktionsstandorte und erreicht Kunden in fast allen Ländern der Welt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE