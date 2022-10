BASF Aktie News: Hausse bei BASF am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel BASF 43,20 EUR

Um 04:22 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 43,19 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 43,98 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 40,35 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 3.276.838 Aktien.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 69,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 37,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (37,90 EUR). Mit einem Kursverlust von 13,96 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,14 EUR für die BASF-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 27.07.2022. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 22.974,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.753,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.10.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 25.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,62 EUR je Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie verliert leicht: Budgetplanung 2023 wegen Energiepreisen erschwert

BASF-Aktie gibt nach: BASF und Hannong Chemicals schließen sich zu Gemeinschaftsunternehmen zusammen

BASF-Aktie im Plus: EU-Kommission sichert BASF Millionen-Unterstützung zu

