BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 42,65 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 42,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 42,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,55 EUR. Zuletzt wechselten 125.729 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Gewinne von 29,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,31 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,33 EUR.

Am 02.05.2025 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 EUR gegenüber 1,53 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,55 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,40 Mrd. EUR.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 3,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

