BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel BASF 41,96 EUR

1,13% Charts

News

Analysen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 42,17 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 42,26 EUR. Mit einem Wert von 41,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 530.141 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 11,25 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 61,14 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,03 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 22.974,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.753,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,31 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Am 25.10.2023 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 6,62 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie und Covestro-Aktie verlieren: Morgan Stanley-Studie belastet Chemiebranche - BASF baut in China Anlage für Neopentylglykol -Herstellung

Erste Schätzungen: BASF informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BASF-Aktie, LANXESS-Aktie & Co. mit Kurssprung: Chemie- und Stahlwerte von Gaspreis-Vorschlägen angetrieben

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE