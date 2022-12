BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel BASF 46,84 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 1,9 Prozent auf 46,79 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 46,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 838.693 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,46 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,03 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.946,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.669,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 24.02.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2022 6,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

