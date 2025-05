BASF Aktie News: BASF steigt am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 45,09 EUR.

Das Papier von BASF legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 45,09 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 45,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.232.419 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 17,05 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,56 EUR.

Am 02.05.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,53 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17,40 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,86 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

